سورية: العقوبات الاقتصادية الجديدة على إيران تؤكد نزعة الهيمنة والغطرسة لسياسات الإدارة الأمريكية

جهينة نيوز

ادانت سورية بشدة قرار الإدارة الأمريكية بإعادة فرض عقوبات اقتصادية على إيران.

واكد مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين ان هذه الإجراءات أحادية الجانب وغير المشروعة بموجب القانون الدولي جاءت لتؤكد نزعة الهيمنة والغطرسة لسياسات الإدارة الأمريكية بعد أن فقدت مصداقيتها أمام العالم أجمع بانسحابها من الاتفاق النووي مع إيران.

وبين سورية إذ تجدد تضامنها الكامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة السياسات العدوانية للإدارة الأمريكية فإنها واثقة أن إيران قيادة وحكومة وشعبا ستتمكن من التغلب على كل الآثار المترتبة على هذه الإجراءات.