المعلم يبحث مع مبعوث الرئيس الأبخازي أهمية الانطلاق بالعلاقات الثنائية في المجالات كافة

جهينة نيوز

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم قبل ظهر اليوم بارتسيتس قسطنطينفيتش مبعوث رئيس جمهورية أبخازيا بحضور كوفي داور فاديمفيتش وزير الخارجية الأبخازي والوفد المرافق.

وتناول الحديث خلال اللقاء أهمية الانطلاق بالعلاقات الثنائية بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية ابخازيا في المجالات كافة.

وأكد وزير الخارجية والمغتربين أن هذه الزيارة تعكس اهتمام سورية وأبخازيا بتعزيز العلاقات الثنائية فيما بينهما حيث سيتم خلالها بحث عدد من الاتفاقيات الثنائية المزمع توقيعها قريبا والتي ستشكل إطارا مهما لعلاقاتهما وبما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

من جانبه عبر مبعوث الرئيس الابخازي عن شكر وتقدير القيادة الأبخازية لموقف الجمهورية العربية السورية الداعم لاستقلال جمهورية ابخازيا واعترافها بها مؤكدا رغبة الجانب الأبخازي بتطوير العلاقات الثنائية مع سورية على الصعد كافة.