روسيا تنشئ مفاعلات نووية لا تنضب لغواصاتها

جهينة نيوز

استطاع العلماء والخبراء الروس إنشاء مفاعل نووي يعمل بشكل دائم ولا ينضب، سيستعمل كمورد أساسي لتغذية الغواصات العسكرية النووية الروسية، وجاء ذلك بحسب تقرير لشركة "روس أتوم" الروسية.

وفي التفاصيل، يعد هذا المفاعل النووي مهما، حيث أنه يحتوي على قلب الذي يحتوي بدوره على مكونات الوقود النووي حيث تحدث التفاعلات النووية وتتولد الحرارة في الغالب يكون الوقود عبارة عن يورانيوم منخفض التخصيب.

ومع التفاعل المتسلسل يمكن الوصول إلى طاقة لا تنضب، ما سيعطي الغواصات النووية الروسية الطاقة الدائمة دون الحاجة إلى إعادة شحن الوقود النووي.

وأشار القائد السابق لأسطول الشمال، الأدميرال فياتشيسلاف بوبوف، أن هذا الابتكار هو مهم جدا وضروري وسيشكل قفزة كبيرة بالنسبة للقوات البحرية الروسية خصوصا على مستوى الاستعداد القتالي للغواصات البحرية.

وأضاف بوبوف: "لإعادة شحن الغواصة النووية يتطلب الأمر شهرا ومع هذا الابتكار سيعطي الحرية الروسية وغواصاتها الحرية والمزيد من المهمات العسكرية".

وأفاد التقرير السنوي الذي تم نشره في موقع الشركة: لقد تم الانتهاء من التصميم والتصنيع والاختبارات الشاملة للنوعين من نواة المفاعلات النووية، إحداهما للغواصات من الجيل الرابع والتي تتميز بقدرتها على أداء عملها حتى حلول موعد إجراء الإصلاح المتوسط. أما الثانية فهي نواة فريدة من نوعها في التاريخ الوطني حيث أنها تضمن أن يقوم المفاعل بأداء عمله طيلة دورة حياة الغواصة.

وتضم الغواصات النووية الروسية من الجيل الرابع غواصات مشروعي "بوري" و"ياسن".

سبوتنيك