الجيش يحبط هجوما لـ"النصرة" على إحدى نقاطه بريف اللاذقية الشمالي

الثلاثاء, 7 آب 2018 الساعة 12:39 | شؤون محلية, أخبار محلية

الجيش يحبط هجوما لـ

جهينة نيوز

أفشل الجيش اليوم الثلاثاء هجوما شنه مسلحو "جبهة النصرة" الإرهابي على نقطة تابعة للجيش في بلدة الصراف شمال اللاذقية.

وقال قائد ميداني سوري لـ"سبوتنيك"، إن "مسلحين تابعين لتنظيم "جبهة النصرة" هاجموا في وقت مبكر من صباح اليوم نقطة تابعة للجيش السوري في بلدة الصراف على محور الربيعة بريف اللاذقية الشمالي على الحدود السورية التركية".

وأضاف القائد الميداني أن "المسلحين تمكنوا من احتلال النقطة لعدة ساعات ليتمكن بعد ذلك الجيش السوري من استعادتها بعد أن أوقع أعداد كبيرة من المسلحين المهاجمين بين قتيل ومصاب".


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