سرعة الإنترنت العالية تسبب قلّة النوم

جهينة نيوز:

كشفت دراسة إيطالية حديثة أجرتها جامعة «بوكوني» في مدينة ميلان الإيطالية، أن زيادة سرعة الاتصال بالإنترنت في البيت تنعكس على القاطنين فيه، إذ يصبحون أكثر عرضة للسهر.

وقد أوضحت الدراسة أن التكنولوجيا باتت تؤثر بصورة لافتة في معدلات نوم الإنسان، فتجعله يسهر فترات أطول.

وهو ما يؤثر في صحته وأدائه في العمل خلال النهار.

وتوصلت الأبحاث إلى أن من يتصلون في بيوتهم بالإنترنت بنظام «النطاق العريض» ذي السرعة الأكبر ينامون فترات أقل بمعدل 25 دقيقة في اليوم الواحد، مقارنة بغيرهم ممن يتمتعون بإنترنت ذي سرعات أقل، وفق ما نقلت صحيفة «ميرور» البريطانية.