أنصار الله تستهدف مركز قيادة "للتحالف" في الحديدة غربي اليمن

جهينة نيوز

شنت جماعة "أنصار الله"، اليوم الثلاثاء، هجوما جويا على معسكر لقوات "التحالف العربي" في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وذكرت قناة "المسيرة"، التابعة لجماعة "أنصار الله"، أن سلاح الجو المسير استهدف مركز قيادة التحالف في معسكر عنبرة الواقع في مديرية الخوخة جنوبي الحديدة.

وأضافت القناة أن انفجارا عنيفا هز معسكر عنبرة جراء الهجوم الجوي.

وكانت جماعة "أنصار الله" أعلنت، في 22 يوليو/ تموز الماضي، أنها شنت هجوما جويا على المعسكر ذاته.

وتقود السعودية والإمارات، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عربيا دعما لقوات الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، لاستعادة المناطق التي سيطر عليها "أنصار الله".

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم. إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة. كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

وحسب الأمم المتحدة، فقد وثقت 9500 حالة وفاة مدنية، وغالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.