رئيس كولومبيا يعلن استقالته من السياسة!

الثلاثاء, 7 آب 2018 الساعة 11:01 | سياسة, عالمي

رئيس كولومبيا يعلن استقالته من السياسة!

جهينة نيوز

ألقى رئيس كولومبيا المنتهية ولايته، خوان مانويل سانتوس، خطاب وداع للأمة، اليوم الثلاثاء، أعلن فيه استقالته من السياسة الكبيرة.

ويحل مكانه اليوم بشكل رسمي إيفان دوكي، الذي فاز بالانتخابات الرئاسية.

وقال سانتوس في خطابه: "أغادر مجال السياسة، إلا أنني سأستمر في العمل في مجالات أخرى من أجل الضحايا (في النزاع الداخلي) والسلام. إنني أرحل دون عداء… الحمد لله ليس هناك كراهية ولا استياء في قلبي".

وأعرب خوان مانويل سانتوس عن تمنياته بالتوفيق لخليفته، إيفان دوكي.

وتعهد دوكي، في وقت سابق، بإدخال تعديل على اتفاق تاريخي للسلام وقع مع حركة القوات المسلحة الثورية الكولومبية "فارك" في 2016.

يذكر أن خوان مانويل سانتوس كان يشغل منصب رئيس كولومبيا خلال ولايتين، على مدى 8 أعوام على التوالي.

سبوتنيك


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