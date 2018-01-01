اعتزال اكبر لاعب في تاريخ كأس العالم عن اللعب دوليا!

جهينة نيوز

اعتزل الحارس المصري عصام الحضري، الذي أصبح أكبر لاعب سنا يشارك في مباراة بتاريخ كأس العالم لكرة القدم، اللعب دوليا اليوم الاثنين بعد مسيرة حافلة بالألقاب.

وأعلن حارس مرمى أندية الأهلي والزمالك (السابق) والإسماعيلي حاليا في بيان "لكل بداية نهاية. هذه سنة الحياة. الآن بعد تفكير طويل قررت اعتزال اللعب الدولي".

وقال الحضري (45 عاما) "اليوم بعد 22 سنة و4 أشهر و12 يوما على مباراتي الأولى بقميص المنتخب الوطني المصري رأيت أنها اللحظة الأنسب لتعليق قفازاتي بعدما وفقني الله لتحقيق كل ما حلمت بتحقيقه مع منتخبنا الحبيب.

وتابع "الآن حانت اللحظة التي لم أكن أنتظر قدومها طوال سنوات كفاحي وتحملي أصعب الظروف وأقوى التدريبات ليلا ونهارا كي أكون عند حسن ظنكم بي وأظل الأجدر بحراسة مرمى المنتخب لأجيال متعاقبة".

وأضاف الحضري "أنا الآن في غاية الفخر حيث حميت شباك المنتخب الوطني في 159 مباراة دولية مشاركا في تحقيق إنجازات غير مسبوقة أهمها لقب بطل بطولة أمم أفريقيا 4 مرات ومركز الوصيف في بطولة 017، وقد حصلت على لقب أفضل حارس في البطولة الافريقية خلال أربع نسخ.

وأوضح "كما شاركت مع المنتخب الوطني في الفوز بذهبية دورة الألعاب العربية عام 2007 وأخيرا تحقيق الحلم الأهم والأكبر والأغلى بالوصول لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا ثم شاركت في المباراة الثالثة بدور المجموعات أمام المنتخب السعودي الشقيق لأساهم في كتابة اسم مصر في تاريخ المونديال كأكبر لاعب في تاريخ البطولة".

ويعتبر الحضري أكبر لاعب يشارك في كأس العالم بعمر 45 عاما و161 يوما، عندما ظهر مع مصر أمام السعودية في آخر مباريات دور المجموعات في روسيا ونجح في إنقاذ ركلة جزاء وظهر بشكل رائع في اللقاء رغم الخسارة 2-1 بسبب هدف في اللحظات الأخيرة.