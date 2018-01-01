123 نقطة لمؤشر السوق و28 مليون ليرة التداولات

جهينة نيوز

توقع مدير التداول والإعلام في سوق دمشق للأوراق المالية أسامة حسن إن السوق سيشهد ارتفاعاً بأحجام وقيم التداول خلال الشهر القادم من العام الحالي مع عودة مؤشر السوق

إلى الوضع الذي كان عليه خلال السنوات الماضية، وعزا حسن ذلك إلى الاستقرار الاقتصادي والتحسن بأسعار الصرف الذي رفع من قيم الأسهم.‏

في حين انخفض حجم وقيم التداول في سوق دمشق للأوراق المالية خلال جلسة تداول يوم أمس حيث أغلقت على حجم تداول قدره 42 ألف سهم موزعة على 87 صفقة بقيمة تداولات بلغت 28 مليون ليرة.‏

بالمقابل ارتفع مؤشر السوق 123 نقطة عن الجلسة الماضية حيث أغلق على قيمة 5742 نقطة وبنسبة تغير موجبة قدرها 2.20%.‏

وقد تصدر سهم بنك سورية الدولي الإسلامي المقدمة من حيث قيم التداول حيث تم تداول 16ألف سهم بقيمة تداول 13مليون ليرة من خلال 22 صفقة ليغلق سهمه على سعر 821 ليرة مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 4.96%، ومن ثم جاء سهم بنك قطر الوطني - سورية حيث تم تداول 8 آلاف سهم بقيمة تداول 3 ملايين ليرة من خلال 15 صفقة، ليغلق سهمه على سعر 440 ليرة مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 4.51%، تلاه سهم بنك الشام حيث تم تداول 5 آلاف سهم بقيمة تداول 2 مليون ليرة من خلال 8 صفقات، ليغلق سهمه على سعر 552 ليرة مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 4.33%.‏

صحيفة الثورة