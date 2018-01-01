الخارجية لجهينة نيوز: لا صحة لخبر التحضيرات لإعادة فتح السفارة الإماراتية في دمشق

جهينة نيوز – خاص

تناقلت عدة مواقع إخبارية عن زيارة وفد إماراتي لسورية لصيانة مبنى السفارة الإماراتية في دمشق تمهيداً لإعادة افتتاحها.

وفي تصريح خاص لـ"جهينة نيوز" قال دبلوماسي في وزارة الخارجية والمغتربين: إن ما تناقلته المواقع الإخبارية عن التحضير لافتتاح السفارة الإماراتية في دمشق في الفترة الحالية عارٍ عن الصحة، لكنه لم ينفي احتمالية ذلك في وقت لاحق.

فيما قال موقع "عربي 21" إن الإمارات في طريقها لاستكمال إجراءات إعادة فتح سفارتها في دمشق، وأن رئيس الاستخبارات الإماراتي "علي محمد الشامسي"، التقي في دمشق مدير مكتب الأمن الوطني السوري "علي مملوك"، لمناقشة إعادة العلاقة الدبلوماسية بين الطرفين.

وأوضح الموقع، أن "أبو ظبي" تُجري حالياً أعمال الصيانة في مبني سفارتها في دمشق، تمهيداً لإعادة افتتاحها.

ويشار إلى أن موقع "رأي اليوم" قد أعلن عن قدوم وفد إماراتي تحضيراً لافتتاح السفارة الإماراتية في دمشق في العام 2015، ويتناقل هذا الخبر منذ ثلاث سنوات حتى اليوم.

والجدير بالذكر أن تونس أعادت فتح قنصليتها رسمياً في دمشق في العام 2015، كخطوة أولى لإعادة فتح سفارتها، وافتتحت سلطنة عمان سفارتها في دمشق في العام 2014.