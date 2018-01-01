أبراج يوم الثلاثاء 2018/8/7 مع خبيرة الفلك والأبراج سمر عمران

مولود ٧/ ٨: نشيط حازم يهتم بالانسانية متعقل يحب العدل، منظم يحب فعل الخير، خفيف الروح والدم وجذاب ويحب التغيير والسفر، احتمال صعوبات اذا اردت تجاوزها يجب ان تبرهن عن عناد وغالبا ما تميل للهجوم ، حاول عمل استراتيجية مناسبة لان عمل خطواتك خطوة بخطوة، معنوياتك ترتفع ورغبة بمحو الأذية، تتخلص من سوء التفاهم بمحيطك، امور مالية تعزيز وظيفي للبعض عقار او تغيير مكان اقامة

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: يصعب عليك ان تتصرف بموضوعية نحو الجديد، انتبه لمستقبلك وراقب الاوضاع، تنقيب عن حقيقة تسمع خبر وتجتاز بعض الصعوبات الماضية وتعيد السلام لروحك، اليوم للحركة عنوان

الثور: تشعر بالاهتمام بامر مالي وتقودك الاحداث إلى تغيير إيجابي او تبادر للتغيير، تقوم بدفع الاموال لسبب أو لآخر او لأسباب صحية او لدفع الفواتير، فكر جيدا لا تهمل التفاصيل وقد تحصل على استرداد ديون

الجوزاء: تشعر بالرغبة بالتغيير والتجديد بحياتك، يوم جيد وعميق وتاثيرك على محيطك، جاذبيتك كبيرة وتحدد لنفسك هدفا واضحا، نجاح مالي وغرامي على وجه الخصوص وتحدد حلقة مختارة من الاصدقاء، لا تنزعج من التغيير لانه ضروري، القمر ببرجك يعطيك طاقة ونشاط

السرطان: تصدر عنك احكام او ردات فعل يصعب عليك ضبطها، فترات غضبك تجرح، نهار بطيء ومحيطك ليس جيد يدفعك للهروب لذلك تشعر بعدم الارتياح، حاول أن تكون هادئا وضع سلم اولوياتك بنفس طويل

الأسد: يومك جيد تشعر بالتناغم والانسجام وتشعر بقرب الاصدقاء كانك تريد تعويض كل ما فاتك من فرص، مصالحة ودعوة لحضور حفلة او مناسبة، نهار فيه تجميع بالطاقات مع الاصدقاء وقد تتعرف على وجه جديد

العذراء: فتش عن عيوبك ونقاط ضعفك بالعين المجردة حتى تتمكن من مراجعة اخطائك مع المسؤولين عنك، لا تستخف بالفرص الايجابية بمهنتك مهما كانت صغيرة، الوقت غير مناسب لاتخاذ قرارات وتكون لجوجا، دعم مركزك ومكانتك بالاضافة لمكانتك بالعمل.

الميزان: مقبل على فترة فيها اكتشافات مشاريع تدور حول سفر او اتصال لأماكن بعيدة، تزداد رغبتك بالانفتاح على عالم آخر، تشعر بحاجة للاتصالات وتسمع اخبار سارة، تحصل على فرصة جديدة لها علاقة بمقابلة او يلعب احد الاصدقاء دورا فيها.

العقرب: تنشغل بالحسابات المالية، تجنب قدر الإمكان أي موقف ضاغط، المصدر الداعم لمشاكلك هو الفواتير المستحقة، اهتم بمصالحك وكتابعة حساباتك المالية، تواجه مشكلة لذا كن حذرا لا تعرض نفسك للخطر المالي انتبه من مصاريفك، للبعض مرافقة مريض او مشغول بالتغيرات الحاصلة، مصالحة ضمن النهار

القوس: نهارك فيه تركيز على شراكة، تظهر عناد يجب ان تخفف منه، ابتعد عن الانفعالات في تعاطيك للشروط، نهار يحمل انفعال وتاطيل وعرقلة وتطورات متنقلة، اكسب الوقت واحصل على شيء تتمناه، ركز قدر الامكان لان ذهنك مشتت بسبب الكواكب، القمر بخصمك لذا انتبه.

الجدي: تشعر بتراكم الاعمال وهذا الشيء يزعجك لانك لا تستطيع انجاز قسم منه وهذا ينعكس سلبا على محيطك وعملك، اذا كنت مشغولا لا تضيع مجهودك وتكن لجوجا، خذ قسطا من الراحة كل ما توفرت الفرصة، وضعك غدا افضل.

الحوت: مشغول بكل ما يتعلق بعقارات ومشاغل منزلية عائلية، عندك شك بان امورك لا تمشي كما تريد، استفد من الفرص المتاحة لك حتى تقوم بالتحسينلت والتعديلات خصوصا المتعلقة بأثاث المنزل، حاول ضبط اعصابك حتى تخف من ضغط المواجهة مع المحيط والعائلة.