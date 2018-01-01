أميركا تخسر المليارات بسبب جدار ترامب الحدودي..!

جهينة نيوز – ترجمة

تحدثت صحيفة "نيويورك تايمز" عن احتمالية هدر إدارة ترامب لمليارات الدولارات في بناء الجدار الحدودي، لأنه فشل في حساب كامل عناصره، مثل التضاريس المتنوعة وملكية الأراضي على طول الحدود الجنوبية الغربية، وفق تقريرٍ جديد.

وتم تقديم التقرير من قبل مكتب المساءلة الحكومي، الذي وجد أن وكالة الجمارك وحماية الحدود، مسؤولة عن بناء الجدار، والتي لم تأخذ بعين الاعتبار تكلفة البناء على طول كل قسم من الحدود، مما ينوع الاعتماد على العناصر الطبوغرافية وحماية ملكية الأرض.

ووجد التقرير أيضاً أن الوكالة اختارت مواقع للحواجز دون أي تقييم كامل، حيث أنهم سيحتاجون لمنع العبور غير الشرعي للحدود، وورد في التقرير "إن انعدام تقييم التكاليف، تتلاءم مع ممارسات القيادة لاتخاذ قرارات كبيرة، لكن وكالة الجمارك وحماية الحدود لا تملك معلومات كاملة عن المواقع المملوكة لأصحابها، لتستخدم مواردها بالطريقة الأمثل من حيث التكلفة".

وأضافت أن قسم الأمن الوطني "يواجه خطراً متزايداً من أن تكلفة برنامج نظام الجدار الحدودي قد يكلف أكثر من المخطط له، ويأخذ وقتاً أكثر أو قد لا يقدم بشكل كامل ما كان يتوقع منه".

والجدير بالذكر أنه مع تولي ترامب الرئاسة الأمريكية وقّع قراراً تنفيذياً يطالب ببناء الجدار الحدودي، وهو واحد من الوعود الرئيسية لحملته الانتخابية.