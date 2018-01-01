كيف رد «روحاني» على دعوة «ترامب» للحوار؟

جهينة نيوز

اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني أن ما تروجه واشنطن حول إجراء محادثات مع طهران هو للاستهلاك الداخلي في أميركا ولإثارة حرب نفسية ضد الشعب الإيراني، مشيراً إلى أن المحادثات الماضية تيلرسون كانت قائمة قبل أن يقلب الأمريكيون الطاولة.

وفي لقاء مطول مع قناة العالم الإيرانية تمحور حول الرد على إعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران بأمر من ترامب، أكد روحاني أن بلاده تفضل الدبلوماسية دائماً لكن الآن ليس لها أي معنى طالما أن أميركا أعادت فرض عقوباتها وانسحبت من الاتفاق النووي.

ورداً على الدعوات الأمريكية المزعومة حول المفاوضات، أكد روحاني أنه لا يمكن الوثوق بالأمريكيين، مشيراً إلى قرار مجلس الأمن رقم 2231 الذي يعتبر وثيقة دولية تؤكد على الاتفاق النووي والاستمرار به، وأن انسحاب ترامب من الاتفاق النووي يتناقض بشكل مباشر مع هذا القرار الأممي.

وحول موقف الشركاء الأوروبيين من العقوبات الأمريكية الجديدة، قال روحاني: «إن ترامب حاول بأسالیب مختلفة ممارسة الضغط على إیران وكان یعتقد أن الاتحاد الأوروبي سیسیر على نهجه وأن إیران ستنسحب من الاتفاق النووی بانسحابه منه لیأخذ بذلك الملف النووي إلى مجلس الأمن لكن ما حصل كان خلافاً لما كان یتوقعه، فالاتحاد الأوروبي أثبت أنه متمسك بالاتفاق النووي».

وأضاف روحاني: الصین وروسیا أعلنتا وبكل صراحة أنهما ستقفان بوجه الضغوط الأمريكیة وأنهما عازمتان على الحفاظ على اتفاقیاتهما الموقعة مع إیران»، منوهاً إلى الأهمية التي تولیها إیران لعلاقاتها مع الدول الآسیویة، قائلاً: إننا في نفس الوقت نتطلع إلى علاقات أوثق مع دول الاتحاد الأوروبي.

واعتبر روحاني أن الوضع العام في المنطقة بشكل عام يتجه نحو الاستتباب والاستقرار والابتعاد عن الحروب، لافتاً إلى أن إيران مستعدة لإعادة العلاقات إلى طبيعتها مع بعض دول المنطقة.

وشدد رئیس الجمهوریة بالقول: نحن لا نضع أي شروط للحوار مع أمريكا بشأن كیفیة تسدید التعویضات المترتبة علیها إلینا.

وأشار روحاني إلى العزم الجاد لمكافحة الإرهاب واجتثاث جذوره في المنطقة ودحر الإرهابیین في كل من العراق وسوریا وقال "إن الأوضاع في المنطقة تميل إلى التحسن وإرساء أسس الأمن والاستقرار".