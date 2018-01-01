١٩٤ إجازة استيراد للخاص و١٠ إجازات للعام تصدرها اقتصاد طرطوس

الإثنين, 6 آب 2018 الساعة 23:34 | اقتصاد, محلي

١٩٤ إجازة استيراد للخاص و١٠ إجازات للعام تصدرها اقتصاد طرطوس

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن مديرية الاقتصاد في طرطوس منحت 244 إجازة وموافقة استيراد خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، للقطاعين الخاص والعام، حيث بلغت قيمتها 333 مليار ليرة سورية.

وحصل القطاع الخاص على 194 إجازة بقيمة ٩٣ مليار ليرة سورية، في حين لم يمنح القطاع العام سوا ١٠ إجازات بقيمة 231 مليار ليرة سورية، وفيما يخث الموافقات حاز القطاع الخاص على ٤٠ موافقة، في حين لم يذكر منح أي موافقة للقطاع العام.

ويذكر أن معظم الموافقات والإجازات الممنوحة للقطاع الخاص تتعلق بمجموعة من المواد العلفية والأدوية البشرية والأدوية البيطرية، وقطع تبديل لوسائل الإنتاج.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا