روسيا تفرض عقوبات جمركية على البضائع الأمريكية

حهينة نيوز:

باشرت روسيا فرض تعريفات جمركية تتراوح نسبها بين 25% و40% على بعض السلع المستوردة من الولايات المتحدة بدءً من يوم الأحد، كردٍّ على فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية على الصلب والألومنيوم الروسي.

وأشار المرسوم الذي وقعه رئيس الوزراء الروسي "ديمتري ميدفيديف" سابقاً، أنه بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية يحق لروسيا اتخاذ إجراءات مضادة لفرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية على الصلب والألومنيوم الروسي، لذلك قررت روسيا فرض هذه التعريفات على السلع المستوردة من الولايات المتحدة مثل معدات بناء الطرق ومعدات النفط والغاز ومعدات معالجة المعادن وحفر الصخور ومنتجات الألياف الضوئية، ويبلغ المعدل السنوي لقيمة الواردات الأمريكية المذكورة إلى روسيا نحو 3.16 مليار دولار أمريكي، وفق وسائل الإعلام المحلية.

وقال وزير التنمية الاقتصادية الروسي "مكسيم أورشكين" إن التعرفات الجمركية الأمريكية على الصلب والألومنيوم ستلحق بروسيا خسارة بقدر نحو 537 مليون دولار.

والجدير بالذكر أنه سبق للإدارة الأمريكية أن أطلقت "تحقيق الـ232" في واردات الصلب والألومنيوم لتفرض تعريفات جمركية عليهما بنسبة 25% و10% على التوالي، الأمر الذي أثار معارضة واسعة من قبل المجتمع الأمريكي والمجتمع الدولي على حد السواء، كما فرضت العديد من العقوبات الاقتصادية على البضائع الصينية.