الماتادور راموس سيعتزل بعد أربع سنوات.. لمن سيترك شارة القائد؟

جهينة نيوز

كشف الدولي الإسباني سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد لكرة القدم، بأنه سيترك شارة قائد الفريق الملكي بعد أربع سنوات. وكتب الماتادور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، تعليقاً على صورة نشرها زميله الشاب لوكاس فاسكيز خلال مباراة يوفنتوس وهو يحمل شارة قيادة ريال مدريد، قائلاً: "أربع سنوات متبقية وسأترك هذه الشارة، لناتشو وكارفخال ومن الثالث؟".

يذكر أن راموس (32 عاماً) انضم إلى صفوف ريال مدريد عام 2005 قادماً من فريق إشبيلية، وشارك في 564 مباراة بقميص الميرنجي وسجل خلال 69 هدفاً، وفاز معه بـ 19 لقباً، حتى الآن.

وكالات