الذكرى الثالثة والسبعين لإلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما اليابانية

جهينة نيوز

أحيا سكان مدينة هيروشيما اليابانية اليوم الاثنين ذكرى القنبلة الذرية التي ألقتها قاذفة قنابل أمريكية في آب عام 1945 وأدت لمقتل مئة ألف وأربعين من السكان، وأقامت بلدية هيروشيما في الذكرى السنوية الثالثة والسبعين، حفلاً طالب فيه رئيس البلدية كازومي ماتسوي في كلمته التي ألقاها في مكان قريب مما يعرف "بأرض الصفر" التي سقطت فيه القنبلة - بتجريد العالم من الأسلحة النووية، وحث ماتسوي دول العالم على التخلي عن الأسلحة النووية، في الوقت الذي تعهد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعزيز الترسانة النووية الأمريكية.

الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس سيسافر إلى ناجازاكي لحضور مراسم إحياء الذكرى السنوية بالقنابل الذرية للمدينة في 9 من الشهر الجاري، وستكون هذه هي المرة الأولى، التي يحضر فيها أمين عام الأمم المتحدة ذكرى 9 آب، ففي عام 2010 أصبح بان كي مون، أول أمين للأمم المتحدة يحضر هذا الحدث لإحياء ذكرى القنبلة الذرية في هيروشيما.