عبد اللهيان: صواريخنا مصدر القلق الحقيقي لواشنطن والرياض وليس ثغرات الاتفاق النووي

جهينة نيوز

أكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن البرنامج الصاروخي لطهران وليس ثغرات الاتفاق النووي كان يؤرق واشنطن والرياض.

وقال عبد اللهيان في تصريح لوكالة "تسنيم": إن "السعودية كانت قلقة من حدوث اتفاق بين إيران وأمريكا يفضي إلى تقليص دورها في المنطقة، كما أن الاتفاق النووي لم يشكل القضية الرئيسية بالنسبة للأمريكيين بل قضيتهم كانت الاتفاق الصاروخي والإقليمي".

وبخصوص التهديدات الأخيرة التي وجهها قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال عبد اللهيان إن سليماني "رمز وليس حكراً على الإيرانيين، بل بات أنموذجاً لكافة الدول الإسلامية".

وأضافت أن السياسة التي تنتهجها الإدارة الأمريكية سياسة هجومية، داعياً إلى الرد عليها بـ"دبلوماسية مقتدرة وذكية وغير تقليدية".

وشدد المسؤول الإيراني على أن "الأمريكيين لم يتجرؤوا على مهاجمة العراق قبل القضاء على كافة الأسلحة العراقية وتأكدهم من أن العراق لا يمتلك صاروخاً يتجاوز مداه كيلومترين وهذا الأمر ينسحب على أفغانستان أيضاً".

وتابع: "والسعودية ليست غير قادرة على مهاجمة إيران.. فلولا الدعم الأمريكي لسارع السعوديون إلى وقف الحرب في اليمن"، مضيفاً أن الولايات المتحدة "لا يمكنها تحمل خوض مواجهة عسكرية معنا" طالما تقدر الصواريخ الإيرانية على على تهديد إسرائيل.

وكالة تسنيم