هل ستعيد الرياض فتح مكتب المصالح الإيرانية؟

جهينة نيوز

قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا إن الرياض وافقت على قبول دبلوماسي إيراني لرئاسة مكتب يمثل المصالح الإيرانية في المملكة العربية السعودية.

ونقلت رويترز عن الوكالة الإيرانية قول مصدر دبلوماسي مطلع: إن المملكة العربية السعودية وافقت على منح تأشيرة لرئيس قسم المصالح الإيرانية، وتقول رويترز إن "المراقبين رأوا ذلك، خطوة دبلوماسية إيجابية في العلاقات بين طهران والرياض، ومن المتوقع أن يتم إنشاء المكتب في إطار البعثة الدبلوماسية السويسرية في المملكة العربية السعودية، بناءً على اتفاقية تم توقيعها في عام 2017".

وقطعت الرياض العلاقات الدبلوماسية مع طهران بعد أن اقتحم إيرانيون السفارة السعودية في العاصمة الإيرانية في كانون الثاني من عام 2016 الماضي. وفي مقابلة نشرت على موقع وزارة الخارجية الإيرانية، قال المتحدث باسم الوزارة بهرام قاسمي إنه "كان هناك انفراج في العلاقات بين البلدين".

وتابع بهرام قاسمي "قبل أسبوعين، لم تصدر أي تأشيرة للأسماء التي قدمناها مدة فترة طويلة". وأضاف قاسمي "لكن خلال الأسبوع أو الأسبوعين الماضيين، كان هناك انفراج وأعتقد أن هناك مؤشرات على أن مكتب حماية المصالح سيفتح".