انتعاش سوق الأوراق الأمريكية مرهون بالعقوبات بين الصين والولايات المتحدة

جهينة نيوز:

تدور التوقعات حول انتظار مؤشرات الأسهم الأمريكية أسبوعاً حافلاً، من الممكن أن يصل فيه مؤشر "اس آند بي 500" إلى مستويات تاريخية في التداولات، فور تلاشي الحرب التجارية الجارية بين كل من الولايات المتحدة والصين.

وسجلت الأسهم الأميركية أداءً جدياً خلال الأسبوع الماضي، إذ حصد المؤشر مكاسب بلغت 0.8%، ليبتعد 32 نقطة فقط عن أعلى مستوى تاريخي بلغه في كانون الثاني الماضي، فيما استقر أداء مؤشر "داو جونز" ولم يشهد أي تغيير، فيما ارتفع مؤشر ناسداك بنحو 1% ليغلق تداولاته عند 7812 نقطة.

وقال محللون إن الوضع الحالي في الأسواق الأمريكية يشير إلى عقبة وحيدة تعترض طريقها، والتي تتمثل في الحرب التجارية الجارية الآن، وقالوا إنه وإذا ما تضاءلت وتيرة التصعيد فيها، فإن المؤشرات يمكن أن تكسر الأرقام القياسية التي حققتها سابقاً.

ومن المتوقع أن تتصدر بيانات التضخم على مشهد الأسواق في هذا الأسبوع، حيث سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، وتحديداً بيانات تضخم أسعار المنتجين والتي سيعلن عنها يوم الخميس، فضلاً عن مؤشر أسعار المستهلكين والمقرر إعلانه يوم الجمعة، ومن المتوقع أيضاً أن يشهد مؤشر الاستهلاك ارتفاعاً بمقدار 3% على أساس سنوي، مقارنة ب 2.9% في تموز الماضي.

وسيشهد هذا الأسبوع أيضاً إعلان بعض النتائج الفصلية، حيث ستقوم شركات إعلامية بالإعلان عن بياناتها الخاصة بالربع الثاني، والتي ستتضمن "ديزني" و"فياكوم" و"نيوز كورب".

وتترقب الأسواق المالية أيضاً أي تطورات تختص بالحرب التجارية يبن كل من الولايات المتحدة والصين، خصوصاً بعد أن صرحت الأخيرة أنها بصدد فرض تعرفة على بضائع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار، وتلا ذلك التهديد الذي أطلقه "دونالد ترامب" عندما قال إن الولايات المتحدة سترفع التعرفة المقترحة من 10 إلى 25% على بضائع صينية تبلغ قيمتها نحو 200 مليار دولار.

وتحدث "وارد مكارثي" الخبير الاقتصادي لدى "جيفريز" عن قلق الناس من تصرفات ترامب الاقتصادية تجاه الصين، والتي يمكن أن تتطور إلى حرب تجارية طاحنة بين البلدين، حيث أن أسعار السلع التي سيتم فرض التعرفة عليها، ستزيد بنسب كبيرة، علاوة على أن أسعار السندات ستكون خاضعة للتعديل.

وفيما يتعلق بأسواق الأسهم، فإن التهديدات التجارية التي تلوح في الأفق، قد تؤدي إلى تأثير طفيف، ونوّه مكارثي إلى أن معظم المراقبين يعتقدون أن الأوضاع ستحسم في النهاية بواسطة العقلاء، الأمر الذي سيجنب خوض الحرب التجارية الطاحنة.

وتترقب الأسواق أيضاً التطورات فيما يتعلق بتعديل اتفاقية التجارية الحرة لدول أمريكا الشمالية، والتي تظهر أن كلاً من الولايات المتحدة والمكسيك يحرزان تقدماً ملحوظاً فيها، وهو ما يمكن أن تستفيد منه الأسواق وتحقق نتائج إيجابية استناداً إليه.

والجدير بالذكر أن أعين المستثمرين على الشرق الأوسط هذا الأسبوع، في بدء سريان الحزمة الأولى من العقوبات الأمريكية على إيران اعتباراً من اليوم الاثنين، وهي العقوبات التي أعيدت بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وتتضمن المجال الجوي وتجارة السيارات والمعادن، على أن يتم تفعيل العقوبات الخاصة بالنفط في تشرين الثاني المقبل.