العشرات من القتلى في شيكاغو الأميركية في يوم واحد

جهينة نيوز - ترجمة

تحدثت الأنباء عن ثلاثة قتلى والعشرات من الجرحى في عطلة نهاية الأسبوع في ولاية شيكاغو الأميركية.

وقالت وسائل الإعلام إن قرابة ال25 جريح أصيبوا بعيارات نارية خلال ساعتين ونصف في يوم الأحد، ما يعني تزايد في أعداد الجرائم وحالات العنف.

وتحدث شاهد لصحيفة "شيكاغو تربيون" أن مطلق النار لم يحاول الهرب، إنما أطلق النار وتابع مسيره.

ويشار إلى أن شرطة شيكاغو أعلنت في وقت سابق ازدياد الجرائم في المدينة بنسبة 10% عن تموز الماضي، حيث ارتفع عدد ضحايا إطلاق النار إلى 322 ضحية بالمقارنة مع 415 ضحية في شهر تموز 2017.

والجدير بالذكر أن إطلاق النار لم ينحصر بحي واحد، بل تعداه ليشمل أغلب أحياء المدينة، لتترك عشرات الضحايا في حالة لم يسبق أن شهدتها المدينة في يوم وليلة.