تقرير صحفي يتنبأ بانهيار الاتحاد في الإمارات العربية المتحدة

جهينة نيوز:

نشرت صحيفة "ألجيري باتريوتيك" الفرنسية تقريراً تتنبأ فيه بانهيار دولة الإمارات العربية المتحدة وبداية الانفصال عن بعضها البعض.

وقالت الصحيفة: إن الإمارات المتحدة تشهد مؤخراً بداية للتصدع الذي من الممكن أن يؤدي لانفصال كل إمارة على حدى.

ونقلت الصحيفة في تقريرها بعنوان "بداية الثورة في دولة الإمارات العربية المتحدة: نحو الانفصال؟" عن مصادر مطلعة أن الانشقاق الأخير لابن حاكم الفجيرة راشد بن حمد الشرقي، كشف عن صراع يسود داخل النظام الحاكم في الإمارات.

وأضافت الصحيفة، أن الإمارات السبع التي تتكون منها هذه الدولة، والتي يزيد سكانها على تسعة ملايين نسمة، ليست غنية بالنفط والغاز، باستثناء إمارة أبوظبي، حيث تتركز فيها الثروة، وتوزع منها على الإمارات الأخرى، بما في ذلك "دبي"، مشيرة إلى أن الإمارة المهيمنة بالفعل هي "أبوظبي" التي تدير موارد دولة الإمارات العربية المتحدة، وحاكمها يمسك زمام الأمور.

وبحسب الصحيفة، فإن ما أغضب الإمارات الأخرى هو حصة الجنود الذين تم حشدهم في اليمن ومعظمهم من إمارات فقيرة، دون أن يتمكن حكامهم من معارضة مثل هذا القرار الذي يعتبر غير عادل، خصوصاً أن الخسائر الإماراتية في اليمن أعلى بكثير من الأرقام التي أعلنتها وسائل الإعلام في ذلك البلد، لتبدأ حركة تمرد بين عائلات الضحايا.

وقال الشيخ المنشق الذي قرر كسر حاجز الصمت، إن المسؤولين الإماراتيين يعارضون التدخل العسكري للبلاد في اليمن، فإن قادة أبوظبي "لم يتشاوروا مع الممالك الست المتبقية للبلاد قبل اتخاذ قرارات مهمة"، بشأن هذه الحرب التي تقودها السعودية.

وكشف عن ابتزازه من قبل جهات أمنية سيادية في أبوظبي، بتهديده بالكشف عن تسجيل مصور له.

وأنهت الصحيفة تقريرها، بأن كل ذلك يجتمع ليعلن بداية تمرد في الأفق، ولا يمكن استبعاد انهيار هذه الدولة التي أصبحت هشة رغم محاولات النفي الحكومي.