بعد تفاقم أزمته مع المدرب مورينيو.. «بوجبا» سينتقل إلى برشلونة

جهينة نيوز:

توصل برشلونة الإسباني اليوم الاثنين لاتفاق مبدئي مع الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، من أجل الانتقال لصفوف البارسا في الصيف الجاري.

وبحسب ما نشره موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن برشلونة اتفق مع بوجبا على البنود الشخصية انتظاراً لحسم الصفقة، وشدد الموقع على أن مينو رايولا، وكيل بوجبا، يعمل مع برشلونة على حسم صفقة الفرنسي من مانشستر يونايتد مقابل 110 ملايين يورو.

ويرغب بوجبا في الرحيل عن مانشستر يونايتد، في الصيف الجاري، لتفاقم أزمته مع البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب الشياطين الحمر.