هل انخفاض سعر النخالة 20 ليرة سيحل مشكلة تكدُّسها؟

الإثنين, 6 آب 2018 الساعة 18:13 | اقتصاد, محلي

هل انخفاض سعر النخالة 20 ليرة سيحل مشكلة تكدُّسها؟

جهينة نيوز

أكد المهندس عبدو شعباني مدير فرع مؤسسة المطاحن بالمحافظة أن الحكومة أصدرت قراراً يقضي بتخفيض سعر المادة إلى 43 ليرة للكيلو غرام الواحد بعد أن كان 63 ليرة.

وأوضح شعباني أن القرار الذي بدأ العمل فيه، جاء بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها مؤخراً عبد الله الغربي وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى اللاذقية حيث تم بحث مشكلة تكدس النخالة ليصار إلى حلها.

وأكد شعباني أن تخفيض سعر النخالة من شأنه أن يساهم بتصريفها بشكل أكبر، مبيناً أن الإنتاج اليومي لفرع المطاحن باللاذقية من النخالة يبلغ 150 طناً وهي كميات فائضة عن حاجة المحافظة.

كما لفت شعباني إلى أن بموجب القرار الجديد، أصبح بإمكان المطاحن بيع النخالة مباشرة إلى مربي الثروة الحيوانية، وذلك بعد أن كانت تبيع المادة حصرياً لمؤسسة الأعلاف.


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا