ظريف: ترامب ونتنياهو وبن سلمان "رموز عدم الثقة"

جهينة نيوز:

بعد دخول الحزمة الأولى من العقوبات الأمريكية ضد إيران حيز التطبيق، والتي ستطال القطاع المالي والصناعات الإيرانية، قبل أن تضاف إليها عقوبات ضد قطاع النفط في نوفمبر المقبل، وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بأنهم "رموز عدم الثقة في العالم".

وقال ظريف في تصريحات له أمام الصحفيين اليوم الاثنين: "هؤلاء الأشخاص الثلاثة هم رموز العنف وعدم الثقة في العالم، فهم ينقضون الاتفاقيات الدولية بسهولة، وينتهكون حقوق الشعب الفلسطيني، ويحتجز أحدهم رئيس حكومة بلد آخر كرهينة".

واعتبر ظريف أن ترامب ونتنياهو وبن سلمان باتوا في عزلة دولية اليوم لا إيران. وشكك في جدية عرض ترامب للحوار، مشيراً إلى أن إيران "تؤيد الحوار دوماً"، بينما على واشنطن أن تثبت أنها مهتمة بالحوار فعلاً.

واتهم ظريف الرئيس الأمريكي بالسعي لخلق اضطرابات داخل إيران، مستنكراً فرض واشنطن عقوبات على قطاع الطائرات الإيراني بينما "تدعي الإدارة الأمريكية وقوفها إلى جانب الشعب الإيراني".

وأكد أن إيران لا تعاني أزمة حقيقية، لكنه وصف المرحلة الراهنة بأنها "حساسة"، وإن استدرك أن "جميع المراحل التي مرت بها الثورة الإسلامية كانت حساسة".

وحذر ظريف من أن واشنطن تمارس "ضغطاً نفسياً" على الأسواق الإيرانية من أجل زعزعة استقرارها، معرباً عن ثقته بأن بلاده ستتجاوز جميع الصعوبات بنجاح وبأن العقوبات الأمريكية ستفشل في تغيير سياسات طهران الإقليمية.

وقال: "لقد تخطينا مراحل صعبة، وإن القوى العظمى الست اضطرت إلى التفاوض مع إيران، ولم نذهب إلى طاولة المفاوضات مطلقاً، وإنما الطرف الآخر هو الذي أتى للتفاوض، لأنه أدرك أن الضغوط والحظر لا يمكنهما تغيير سياسة إيران".

وكالات