تركيا تعلن تصفية 25 مسلحا من "العمال الكردستاني" خلال أسبوع

جهينة نيوز

أعلنت الداخلية التركية أن قوات الأمن تمكنت من "تحييد" 44 عنصرا من تنظيم "حزب العمال الكردستاني" المصنف إرهابيا، جراء عمليات نفذت خلال الأسبوع الماضي في تركيا.

وأوضحت الداخلية في بيان أصدرته اليوم الاثنين، أن القوات التركية نفذت منذ 30 يوليو وحتى 6 أغسطس 2451 عملية برية وجوية، أسفرت عن تصفية 25 "إرهابيا" والقبض على 10 وتسليم 9 آخرين أنفسهم للسلطات.

كما أشار البيان إلى توقيف 334 مشتبها به في إطار مكافحة "منظمة غولن الإرهابية"، في إشارة إلى أنصار الداعية والمعارض التركي، فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، والذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في تركيا يوليو تموز 2016.

وتعتبر تركيا "حزب العمال الكردستاني" تنظيما إرهابيا وتحاربه داخل البلاد وفي دول الجوار على مدار 3 عقود، وجرى استئناف النزاع المسلح بين الطرفين في يوليو عام 2015 بعد انهيار الهدنة التي تم التوصل إليها في مارس من العام 2013.

المصدر: الأناضول