الكشف عن تفاصيل جديدة لوظيفة "ستيفن سيغال"!

الإثنين, 6 آب 2018 الساعة 15:04 | سياسة, عالمي

الكشف عن تفاصيل جديدة لوظيفة

جهينة نيوز

أصبح الممثل الروسي الأمريكي، ستيفن سيغال، ممثلا لوزارة الخارجية الروسية عن ملف العلاقات الإنسانية الروسية — الأمريكية يوم أمس السبت، وذلك من دون أي مقابل مالي.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها عن الوظيفة "إنها وظيفة اجتماعية سياسية، كما أنه سيكون ممثلا خاصا لوزارة الخارجية الروسية عن ملف العلاقات الإنسانية الروسية- الأمريكية، وتتمثل المهمة في المساهمة في زيادة تطوير العلاقات الروسية الأمريكية في المجال الإنساني، بما في ذلك التفاعل في مجال الثقافة والفن والتبادل بين الجمهور والشباب، وما إلى ذلك".

وأضافت الوزارة في بيان صادر، اليوم الاثنين، أوضحت خلاله تفاصيل أكثر عن وظيفة النجم الهوليوودي، "المنصب الجديد لستيفان سيغال سيكون هدفه تسهيل وتطوير وتنفيذ مشاريع ثنائية مختلفة بين روسيا والولايات المتحدة".

كما جاء في البيان: "سيكون للممثل دور في تنظيم نشاطات على أراضي روسيا وخارجها، بالإضافة إلى محاولته لتقوية العلاقات الأمريكية الروسية على مستوى الثقافة والتاريخ والإرث المشترك، ما سيعزز التواصل بين شعوب البلدين".

سبوتنيك


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا