انفجار في مخزن أسلحة داخل مقر للحشد الشعبي شمالي كربلاء

جهينة نيوز

انفجر مخزن أسلحة، اليوم الاثنين داخل مقر تابع لقوات الحشد الشعبي العراقي شمالي مدينة كربلاء.

وأفاد مصدر أمني أن "حريقا اندلع داخل مخزن للأعتدة تابع لإحدى فصائل الحشد الشعبي على طريق بغداد كربلاء شمال كربلاء"، وذلك وفقا لـ"السومرية نيوز".

وأضاف المصدر أن "الحريق أدى إلى انفجار أعتدة داخل المخزن".

وكانت قوات الحشد الشعبي أعلنت، الاثنين الماضي، مقتل أربعة عناصر من "داعش" كانوا يستقلون عجلة مسلحة حاولوا التسلل إلى وادي جنب، شمال شرقي ديالى، لتنفيذ هجمات إرهابية.

ونفذ مجهولون عملا إرهابيا تخريبيا، السبت الماضي، أسفر عن خروج 3 خطوط الضغط العالي لنقل الطاقة الكهربية في محافظات ديالى، وكركوك، عن الخدمة، وغرق مناطق واسعة في المنطقة في الظلام.

وشهد الفترة الماضية عمليات قتل واختطاف لمدنيين عراقيين على طريق بغداد- ديالى- كركوك، ما دفع القوات الأمنية إلى تنفيذ عملية "ثأر الشهداء" العسكرية، لتأمين الطريق ومناطق أخرى قريبة في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين.

يذكر أن العراق، أعلن تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.