الاتحاد الأوروبي يأسف لإعادة فرض عقوبات امريكية على إيران

جهيمة نيوز

عبر الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين عن أسفه الشديد لإعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران وقال إنه والأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي مع طهران سيعملون على إبقاء القنوات المالية مفتوحة معها.

وقالت المفوضية الخارجية للاتحاد الأوروبي في بيان، إن "مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيرني ووزراء خارجية كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا، "يعربون عن آسفهم الشديد لإعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران، اثر انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي".

وتابع البيان: أن "الاتحاد الأوروبي والشركاء الأوروبيون مصممون على حماية الشركات الاقتصادية الأوروبية التي تعمل مع إيران"، لافتا إلى أن "الحفاظ على الصفقة النووية مع إيران هو مسألة تتعلق باحترام للاتفاقيات الدولية والأمن الدولي".

وقال: "الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي التزمت بالعمل، ضمن أشياء أخرى، على الحفاظ على قنوات مالية فعالة مع إيران واستمرار تصدير إيران للنفط والغاز".

وذكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الأحد، أن الولايات المتحدة تعتزم أن تطبق بالكامل العقوبات المقرر إعادة فرضها على طهران هذا الأسبوع بناء على أوامر الرئيس دونالد ترامب.