الدفاع الروسية: عودة أكثر من 274 لاجئاً من لبنان إلى سوريا اول امس

جهينة نيوز

أعلن مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين التابع لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عودة أكثر من 274 لاجئا من لبنان إلى سوريا في 4 من الشهر الجاري.

وقال المركز في بيان له اليوم: "في الـ4 من آب/أغسطس عاد 274 لاجئا من لبنان إلى سوريا" وأشار إلى أن 182 شخصًا دخل البلاد عبر معبر "جديدة يابوس" الحدودي، و92 شخصًا معبر الدبوسية الحدودي.

يذكر أنه منذ 18 تموز/يوليو الماضي، عاد 5460 لاجئا سوريا من لبنان عبر معابر "جديدة يابوس"، "الدبوسية "، "زمراني" و"القصير" الحديدية.

وتشير البيانات المعممة إلى أن هناك حوالي 7.1 مليون لاجئ سوري مسجل على أراضي 45 دولة، أعرب 1.7 مليون منهم على الأقل، عن رغبتهم بالعودة إلى الوطن، وأغلبهم من الموجودين في لبنان.