اختبار صاروخ أسرع من الصوت في الصين

جهينة نيوز

أعلنت الأكاديمية الصينية للملاحة الجوية الفضائية (CAAA) عن اختبارات ناجحة لصاروخ أسرع من الصوت " Star Air-2" باستخدام تقنية " Waverider".

ويتمتع هذا النوع من الصواريخ على شكل مخروطي من الجزء الأمام، والذي يساعد على الارتفاع في السرعات التي تفوق سرعة الصوت، باستخدام موجات الصدم.

ويشار إلى أن أول اختبار للصاروخ كان، في 3 أغسطس/ آب، من منصة إطلاق في الجزء الشمالي الغربي من الصين، حيث تسارع لمدة 10 دقائق وأجرى المناورات المبرمج عليها.

بالإضافة إلى الصين، تختبر الولايات المتحدة الصاروخ الأسرع من الصوت "Boeing X-51 " الذي يعمل أيضا باستخدام تقنية "Waverider" ، حيث وصلت سرعته إلى 5.1 ماخ.