الجيش يتقدم في بادية السويداء من 3 محاور وسط تغطية مدفعية وجوية كثيفة على مواقع "داعش"

جهينة نيوز

بدأ الجيش عملية عسكرية في بادية السويداء الشرقية من 3 محاور.

ويتقدم الجيش باتجاه الدياثة بعمق 3 كم وباتجاه الكراع بمعق 5 كم فيما تتقدم قوات اخرى باتجاه تل دكوة الاستراتيجي وسط تغطية مدفعية وجوية كثيفة تنفذها القوات على مواقع ارهابيي "داعش".

وثبت ‏الجيش نقاطه على عدة تلال حاكمة وتجمعات سكنية أبرزها تل بصير القريب من بلدات الكسيب وطربا بريف السويداء الشرقي وتل الرزين ومنطقة غبشة، وأشرف على مناطق وعرة على تلك الجبهة، بالتزامن مع انتشاره على الشريط الجنوبي الشرقي من نقاطه في بلدة ملح والشعاب باتجاه بلدة شعف.