الاردن ينتظر جاهزية الجانب السوري ليعلن فتح معبر نصيب!

جهينة نيوز

أعلن أمين عام وزارة النقل الأردنية أنمار الخصاونة، أن الوزارة تقصّت مدى جاهزية الأردن لفتح معبر نصيب (جابر) الحدودي مع سوريا.

وأضاف أنه "في حال جاهزية الجانب السوري وأمان طريق الدخول للأراضي السورية، فسيعلن الأردن جاهزيته لفتح الحدود مع سوريا".

وأشار المسؤول الأردني إلى وجود نحو 21 ألف شاحنة في الأردن ضمن قطاع الشحن، ثلثها يكفي لسد حاجات الأردن، فيما الباقية مستعدة للدخول إلى سوريا لاستئناف نقل البضائع وانسياب حركة النقل بين البلدين ودول المنطقة وأوروبا.

وأعاد الجيش السوري في مطلع يوليو تموز سيطرته بشكل كامل على معبر نصيب، الذي كان خاضعا للزمر المسلحة طيلة بضع سنين من الأزمة السورية.

ويقع معبر نصيب، بين بلدة نصيب السورية في محافظة درعا وبلدة جابر الأردنية في محافظة المفرق، وهو أكثر المعابر ازدحاما على الحدود السورية، إذ وصل عدد الشاحنات التي كانت تمر عبره قبل الأزمة السورية في 2011 إلى 7 آلاف شاحنة يوميا.

المصدر: عمون