أودي تطلق أفخم سياراتها الكروس أوفر

جهينة نيوز

استعرضت أودي مؤخرا سيارة "Q8" بقدراتها الجديدة التي تجعل منها أفضل سيارات الشركة من نوع كروس أوفر.

وجاءت المركبة الجديدة بهيكل كبير بوزن 2145 كلغ، تميزه مصابيح OLED ممتدة على طول الواجهة الخلفية، ومزود بصندوق خلفي بسعة 605 لترات، قابل ليصبح بسعة 1755 لترا في حال طي الصف الخلفي من المقاعد.

أما تصميم هذه السيارة من الداخل، فجاء شبيها بتصميم قمرة "A8" الأخيرة من أودي، فزودت واجهة القيادة بـ 3 شاشات، واحدة مقابل المقود تماما، وشاشتين في المنتصف تعملان باللمس للتحكم بأنظمة المولتيميدا وباقي الخصائص التقنية.

أولى النسخ التي ستطرح بالأسواق من هذه السيارة ستزود بمحركات توربينية "50 TDI" بست أسطوانات، وسعة 3.0 لتر، وعزم 286 حصانا، قادرة على زيادة التسارع من 0 إلى 100 كلم/ ساعة في غضون 6.3 ثانية.

المصدر: فيستي