اليابان تحتج على خطوة عسكرية روسية قريبة من حدودها

جهينة نيوز

قال الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني يوشيهايد سوغا، أن بلاده أعلنت احتجاجها لدى روسيا، فيما يتعلق بورود تقارير حول نشر مقاتلات في جنوب جزر الكوريل.

وقال سوغا، اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية، في وقت سابق، أنه جرى، الأسبوع الماضي، إدخال أطقم من المقاتلات الروسية من طراز "سو-35أس" المتعددة الأغراض إلى مطار "ياسني"، في مهمة قتالية تجريبية.

وأضاف سوغا: "جرى إرسال احتجاج ضد ذلك في 3 آب/أغسطس، إلى وزارة الخارجية الروسية من خلال السفارة اليابانية بموسكو.

يذكر أن العلاقات بين روسيا واليابان ما زالت متكدرة بسبب عدم وجود معاهدة سلام بين الطرفين. وتطالب اليابان بجزر كوناشير وإيتوروب وشيكوتان وهابوماي، وذلك في إشارة إلى أطروحة التجارة الثنائية والحدود" لعام 1855. وفي عام 1956 وقع الاتحاد السوفياتي واليابان على إعلان مشترك وافقت موسكو بموجبه على النظر بإمكانية نقل جزيرتي هابوماي وشيكوتان إلى اليابان بعد عقد معاهدة السلام، وذلك دون التطرق لمصير جزيرتي كناشير وإيتوروب[ من جزر كوريل].

سبوتنيك