العدوان السعودي يشن عشرات الغارات على 3 محافظات يمنية

جهينة نيوز

كثف طيران "التحالف" غاراته على محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة صعدة لوكالة "سبوتنيك" بأن طيران "التحالف" استهدف بثماني غارات مديرية باقم شمال صعدة، وشن ثلاث أخرى على منطقة البقع في مديرية كتاف شرق المحافظة.

وأشار إلى قصف طيران التحالف منطقة طلان في مديرية حيدان بغارة أسفرت عن تدمير منزل وإلحاق أضرار بأخرى.

وأضاف أن التحالف نفذ غارة على منطقة الرماديات في مديرية الظاهر جنوب غربي صعدة، خلفت خسائر مادية.

محافظة عمران شمال غربي صنعاء، تعرضت هي الأخرى إلى غارات مكثفة شنها طيران التحالف. وذكر مصدر أمني في محافظة عمران أن التحالف شن 6 غارات على منطقتي العمشية والمجزعة في مديرية حرف سفيان تسببت في أضرار مادية.

وفي محافظة الحديدة غرب اليمن، أغار طيران التحالف على مديرية زبيد بثلاث غارات، وشن غارتين على مزرعة في مديرية التحيتا جنوب الحديدة، وفقاً لمصدر في السلطة المحلية.