تفاؤل الماني بالتوصل لاتفاق مع اليونان وإيطاليا حول اللجوء

جهينة نيوز

قال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، الأحد، إنه متفائل ويتوقع اقتراب البت في عقد اتفاقيات هجرة مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.

وبحسب هيئة الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله"، قال في مقابلة مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ARD)، إنه يرغب في الحصول على "توضيح" حول إمكان التوصل إلى اتفاق.

وأضاف زيهوفر، أن رؤساء الحكومات يتعين عليهم، على الأرجح، التحدث مرة أخرى عن هذه الخطوة وذلك في ظل تعقد الوضع.

وتحدث زيهوفر بالتحديد عن المفاوضات مع اليونان وإيطاليا بشأن اتفاقيات الهجرة، وقال إنه سيطرح النتيجة أمام المستشارة أنغيلا ميركل والائتلاف الحاكم، و"عندئذ يجب البت حول ما إذا كنا كائتلاف سنقبل بالنتيجة المحتملة".

وأوضح وزير الداخلية الألماني، أن اليونان وإيطاليا ترغبان في أن تستقبل ألمانيا بدورها لاجئين آخرين منهما، مقابل إعادة ألمانيا لاجئين إلى هاتين الدولتين، وأكد أن من غير الممكن أن تستقبل ألمانيا لاجئين أكثر من اللاجئين الذين تعيدهم.

يذكر أن وزارة الداخلية تتفاوض في الوقت الراهن مع اليونان وإسبانيا وإيطاليا حول عقد اتفاقيات ثنائية مع كل دولة حول إعادة مهاجرين كانوا قد قدموا إلى ألمانيا من هذه الدول، وسجلوا طلبات لجوء هناك.

وكان زيهوفر هدد برد طالبي اللجوء المسجلين في دول أخرى من عند الحدود الألمانية في مسلك منفرد، وذلك في حال فشلت محادثات عقد هذه الاتفاقيات.

ويعتبر زيهوفر من أشد المنتقدين لقرار ميركل فتح حدودها للفارين من النزاعات والاضطهاد والفقر في ذروة أزمة اللاجئين في عام 2015.