خارطة طريق للنقل السككي: الوصول لحجم نقل 50 مليون طن سنويا.. جهوزية محطة القدم للنقل من وإلى مدينة المعارض!

جهينة نيوز

اهتمت صحيفة الثورة في عددها الصادر اليوم الاثنين 6 اب 2018 بخطة وزارة النقل حيث كشف مصدر في الوزارة عن خطة لدى الوزارة بعد تحرير مساحات واسعة من المناطق وتطهيرها من الإرهاب على يد الجيش السوري باتجاه عودة النقل بالقطارات بين المحافظات السورية.

وبين المصدر أنه تم وضع تحليل للواقع الراهن لشبكة الخطوط الحديدية وحجوم النقل للمرحلة القادمة بناء على طلبات النقل المتوقعة للمرحلة القادمة‏ وذلك من كافة الوزارات والفعاليات الاقتصادية والمرافئ السورية والمقدرة بـ 50 مليون طن سنوياً، وعليه تم وضع رؤية خاصة لإعادة تفعيل دور النقل السككي الدولي والمحلي ليكون من أهم وسائل النقل التي تساهم بإعادة الإعمار.‏

وفي سياق متصل أوضح المصدر أنه على النطاق الدولي تخطط المؤسسة لإنشاء خط حديدي جديد يربط بين البصيرة - التنف من محطة البصيرة على محور مهين الشرقية بطول 156 كم لاستكمال محور النقل الدولي غرب - شرق عبر التنف إلى العراق ودول الخليج العربي وإيران، كما تخطط المؤسسة لاستكمال تنفيذ خط حديد دير الزور - البوكمال - الحدود العراقية بطول 143 كم لاستكمال محور النقل الدولي غرب - شرق عبر دير الزور الى العراق ودول الخليج، وتنفيذ خط حديد دمشق - درعا - الحدود الأردنية بطول 107 كم لاستكمال محور النقل الدولي شمال - جنوب من أوروبا عبر تركيا وسورية الى الأردن ودول الخليج وشرق آسيا.‏

ومحلياً تقوم الوزارة بإجراء الصيانات والإصلاحات الضرورية للمحاور التي يتم تحريرها وتأمينها من قبل الجيش السوري وفق الأولويات والإمكانات المتاحة بحيث يتم تشغيل القطارات عليها.‏

وعن أهمية الربط السككي بين المحافظات أشار المصدر الى وجود خطة لربط مطارات دمشق - حلب - اللاذقية بشبكة الخطوط الحديدية لتأمين نقل الركاب والبضائع بزمن وكلفة أقل واستكمال وصل المدن الصناعية بالخط الحديدي وإنشاء خط حديدي جديد بطول 18 كم من محطة قطينة إلى مقالع حسياء وتطوير خط حديد حلب اللاذقية بطول 200 كم، بالإضافة الى تطوير خط حديد حلب - الرقة - دير الزور - الحسكة - القامشلي بطول 547 كم لتأمين النقل المحلي والنقل الدولي وإنشاء خط حديدي ثان جديد يربط بين حلب - حماة - حمص - دمشق بطول 401 كم لاختصار زمن مسير الركاب بين حلب ودمشق لتصبح بمعدل 2-3 ساعات.‏

مع استمرار العمل على إنجاز مشروع تنفيذ السكة الحديدية وإيصال القطار من دمشق محطة القدم وحتى مدينة المعارض بطول 18 كم والذي أصبح اليوم في مراحله النهائية الأمر الذي يساهم في حل ظاهرة الازدحام الكبير الذي حصل في الدورة الماضية لمعرض دمشق الدولي نتيجة الإقبال الكبير على زيارة المعرض من خلال مساهمته بنقل 40% من زوار المعرض، وكذلك في مجال نقل البضائع لأصحاب الفعاليات الاقتصادية والتجارية والمشاركة في المعارض التي ستقام لاحقاً على أرض المدينة.‏

بدورها صحيفة تشرين بينت انه ضمن استعدادات وزارة النقل للدورة الستين من معرض دمشق الدولي، وتأمين جميع السبل الكفيلة بوصول زوار المعرض ومرتاديه بسهولة وأمان إليه، أكد وزير النقل علي حمود في تصريح خاص للصحيفة جهوزية محطة القدم لنقل المواطنين من وإلى مدينة المعارض، موضحاً أنّ النقل السككي سيخفف الضغط عن نقل الزوار بالحافلات بنسبة تصل لـ40%, وأنّه سيتم شحن المواد والبضائع وما يرغب رجال الأعمال والفعاليات التجارية والاقتصادية بنقله أيضاً من وإلى المعرض، على مدار العام ولكل فعاليات ومعارض المدينة مستقبلاً.

وأوضح حمود أنّه وبعد الإقبال الجماهيري الكبير في الدورة الماضية لمعرض دمشق الدولي وما شكله ذلك من رسالة انتصار اقتصادي لبلدنا، عملت وزارة النقل على إيجاد حلول للازدحام الكبير الذي حصل الدورة الماضية وقدمت دراسة متكاملة لإيصال القطار من دمشق «محطة القدم» وحتى مدينة المعارض، وأضاف: إن الوزارة كثفت من جهودها عبر مؤسسة الخطوط الحديدية السورية لوضع المشروع والمحور السككي الذي سيسلكه القطار والمحطات التبادلية والخدمية للمحور ومناقشة كافة الإجراءات التي تعتمد على أفضل الحلول الفنية بما يحقق الانسيابية والأمان وتخفيف الأعباء عن زائري مدينة المعارض، وكذلك في مجال نقل البضائع لأصحاب الفعاليات الاقتصادية والتجارية المشاركة في المعارض التي ستقام على أرض المدينة. واستعرض الوزير حمود أهم الأعمال التي تنفذ في محطة مدينة المعارض التي ستكون نقطة تجمع الزوار القادمين من دمشق، حيث تم تنفيذ خط حديدي بطول 650 م لوقوف قطار الركاب في المحطة، وتنفيذ رصيف لنزول الركاب بطول 275م طولياً وهو مزود بمظلة معدنية، كما تم تنفيذ رصيف تحميل وتنزيل للبضائع بطول 75م، بالإضافة إلى تنفيذ ساحة معبدة لتحميل وتفريغ البضائع بمساحة (50 × 75) متراً مربعاً، وشملت الأعمال إنشاء طريق تخديمي معبد بالإسفلت بطول 500 م يصل المحطة بمدينة المعارض، وقد زوّد هذا الطريق بأرصفة مشاة وإنارة باستخدام الطاقة الشمسية، وقامت الورشات أيضاً بتنفيذ طريق تخديمي موازٍ للرصيف مع ساحة لوقوف باصات نقل الركاب، مشيراً إلى أن ورشات الخطوط الحديدية السورية أنجزت تأهيل الخط الحديدي بين محطتي القدم والمعارض بطول 18 كم.