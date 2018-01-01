بشار الجعفري : الأمم المتحدة فقدت قدرتها على حل النزاعات في العالم

جهينة نيوز - إيهاب عوض

على هامش معرض الكتاب الدولي المقام في مكتبة الأسد بدمشق ألقى مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري محاضرة بعنوان "الأمم المتحدة والأزمة السورية"

وقال الجعفري إن الأمم المتحدة فقدت قدرتها على حل النزاعات، فكيف ستستطيع جمع 193 دولة على الاتفاق، حتى اتفاقية المناخ عجزت عن تحقيقها، إذ منذ تأسيس الأمم المتحدة إلى الآن زاد عدد الحروب في العالم سبع أضعاف، وهذا ما ورد في تقرير الأمين العام السنوي، في دلالة واضحة على فشل في السياسة الدولية أو وجود قوى تمنع نجاح هذه السياسة

و لفت الجعفري إلى أنه خلال الدورة 71 للأمم المتحدة، عقد مجلس الأمن 56 اجتماعا حول سوريا، وتبنى المجلس فيما يخص الأزمة السورية 31 قرارا، 6 منها سياسية، و5 انسانية، و12 قرار لمكافحة الإرهاب، و5 قرارات تتعلق بالكيماوي ، و13 قرار تتعلق بتمديد مهمة "الأندوف" في الجولان، ومنعت روسيا والصين 4 مشاريع ضد سورية، وتم تسجيل أعلى عدد من الرسائل الرسمية، 181 رسالة مرسلة من الحكومة السورية إلى الأمم المتحدة".

وأكد الجعفري أننا لسنا أول ضحية ولا آخر ضحية في الأمم المتحدة تقع نتيجة أطماع الدول الكبرى والاستعمارية ، وأكبر مثال الأزمة الليبية والعراقية والعديد غيرها.

وعن الجامعة العربية قال الجعفري أن الجامعة العربية سقطت أخلاقياً على أبواب الازمة السورية، وأن الوعي القومي السوري غير موجود في عدد من البلدان العربية، فنحن سباقون بالفكر القومي العربي

وحول ملف الكيماوي السوري شددالجعفري أن ضباع مجلس الأمن لم تكن تريد التحقيق في حادثة الكيماوي في خان العسل، التي كان من ضحاياها جنود سوريين،و قال "جاءني تعميم لمقابلة الأمين العام لمعرفة من الذي فعلها، لكن "الضباع" لم توافق على معرفة من فعلها، و وافق الأمين العام "بان كي مون" على إرسال بعثة للتحقيق بخان العسل بعد أربع شهور و عشرة أيام، ومع وصول البعثة تم ضرب الغوطة بالكيماوي، وإلى هذه اللحظة لم يتم التحقيق بقضية خان العسل".

وسخر الجعفري من احتضان الغرب لجماعة "الخوذ البيضاء "بالقول "هم الآن مواطنون نموذجيون في كندا و بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية" وهم صناعة الضابط البريطاني"جيمس ليزورييه"

وختم الجعفري حديثه قائلا "إن الشيء المطمئن أننا في نهايات الأزمة، فقد انتصرنا على الإرهاب رغم أنف جبهة عالمية تتآمر ضدنا " ، أما جواب لماذا كل هذا التآمر؟ فهو لأننا نسبب لها الصداع دائماً