أبراج يوم الاثنين 2018/8/6 مع خبيرة الفلك والأبراج سمر عمران

مولود اليوم 8/6: شخص يبحث عن العلم والمعرفة لايصالها للآخرين، لا يحب الاتصال المباشر حتى لا يتثنى لأحد رؤية مشاعره، يعشق الحرية، شخص يحب أن يعيش بلا قمع، بكل حالاته يظل مبتسم وفرح، ينقل الفرح للآخرين، اذا خانه الحظ يقول مجرد غيمة لا يقف عندها، طيب النية يحب النكتة اللطيفة، بدء مشروع جديد، شهر مشرق، وقت مناسب لبلوغ أهداف واستعادة ثقة بالنفس، قدرة على رؤية مواجهة المصاعب التي كانت سابقاً لكن الامور مفتوحة لك خيارات وتشريع ببعض قضاياك، عنده نقلة نوعية تأخذه لعقار جديد أو يمكن أن يحمل رسالة هامة يمبغي فهمها لأنه سيبشر بالمزيد منه تقدم بالاشهر القادمة، حظ سعيد.

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: اليوم تكثر لديك الاتصالات والتنقلات، عليك أن تكون أكثر صبراً أثناء قيادة السيارة داخل المدن، علاقتك اليوم تكون فيها تنقلات ممتعة ممكن جيران أو أخوة أو محيطك المقرب، مقابلاتك تكون ناجحة مولود الحمل.

الثور: ثمة فرصة لمكسب ان يكون من عمل اضافي مع ذلك عليك ان تحذر نفقات متصاعدة واليوم اعمالك يومية فيها ارباح ومكاسب وهدايا واشياء ضائعة تعثر عليها، بمعنى اهتمامك بالمال اليوم مولود الثور.

الجوزاء: ثقتك بنفسك كبيرة واليوم اكثر نشاط وحيوية اليوم تسيطر على ذمام الأمور والدفع بمصالحك، تقضي فترة من الهدوء والسكينة والطمأنينة على المستوى النفسي لأنه وصل القمر لبرجك، حسم وطاقة وقوة لك مولود الجوزاء.

السرطان: يسيطر التعب عليك تشعر بأعراض غير اعتيادية ممكن أن تتوجه لفحص أو لعلاج، تأخذ قسط كافي من الراحة، ممكن أن تحظى بمساعدة مفاجئة بظرف صعب تتجاوز المخاوف وممكن وجود بعض المشاكل التي ليس لها اساس ممكن ان يكون فيها نميمة ومعاتبة وخيبة امل مولود السرطان.

الأسد: تنشط اجتماعياً تسعد اليوم بلقاء الأصدقاء تشارك في مناسبة علاقتك بالصداقات اليوم قوية جيدة تقدر عندك ثقة متبادلة تتعرف على وجه جديد ووجه قديم لك فترة لم تره تلتقي فيه بمعنى نهار للصداقات مولود الأسد.

العذراء: يوم مناسب لمن يبحث عن عمل أو ترغب بادخال تعديل على طبيعة العمل،تعزز علاقتك، ترى المسؤولين، اليوم شعبيتك قوية، أعمالك ممكن ان تكون بالأسواق ومع الغرباء وتكون سهلة وميسرة، تحقق نجاح شخصي، تصل للقمة اليوم مولود العذراء.

الميزان: اليوم مناسب لنشاط لأصدقاء لقيادة سيارة لقوة العاطفة لأحلام سفر ولمشاريع كبيرة، يوجد اليوم قصص مبشرة يمكن علاقتك تكون اليوم بسفرة أو بأوراق أو معاملات أو بلقاءات لمسافات بعيدة تودع أو تستقبل، اليوم فيه حركة وأحلام عند الميزان.

العقرب: ينشط بإعادة تنظيم أمور مالية، فرصة لمكسب مالي، شراكة تعويض، ومن جهة يمكن عندك نفقات متصاعدة ومن جهة يمكن أن يكون عنده أشياء غامضة أو ذكريات أو روحانيات أو يرجع في الماضي وللبعض مرافقة مريض أو قصة استشفائية عند العقرب اليوم.

القوس: تركز جهودك حول تعزيز شراكتك والأجواء مشجعة، يوم مناسب لاتمام خطبة زواج توقيع عقد علاقة زوجية عائلية شريك عمل شريك عاطفة انسجام وتوافق لك مولود القوس.

الجدي: نوع من تراكم الأعمال أو للذي ينظم واجباته، يأخذ قسط من الراحة، تطبيق أعمال روتينية ومنزلية بسهولة، يكون بمكان ويصبح بمكان، اليوم للعمل برج الجدي.

الدلو: اليوم حظ عاطفي ومالي ممكن أن يكون للشراء وللأسواق ولقاءات سهرة دعوات، سهرة لهو تسلية، صوت مسموع، فترة من البهجة، تقوى علاقتك العاطفية، اليوم فترة ايجابية لك مولود الدلو.

الحوت: اليوم ينصب اهتمامك لادخال تعديل على المسكن، اهتمام بأمور المنزل، افراد العائلة يهتموا فيك، ممكن خبر عاجل أو ممكن تجد حياتك العائلية اليوم فيها راحة وبهجة وممكن وجود اعطال وتصليحات مولود الحوت.