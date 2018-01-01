بلاتر: فوز قطر بتنظيم المونديال جاء نتيجة تواطؤ وخرق قواعد الفيفا وضغط سياسي

جهينة نيوز

أوردت صحيفة صنداي تايمز البريطانية أن رئيس الاتحاد الدولي السابق لكرة القدم جوزيف سيب بلاتر كشف تفاصيل بأن أعضاء اللجنة التنفيذية في الفيفا تجاهلوا معلومات تفيد بعدم قدرة قطر على تنظيم كأس العالم عندما كانوا بصدد التصويت لصالحها في سباق استضافة مونديال 2022.

وأكد بلاتر في كتابه الذي صدر حديثاً باسم "الحقيقة" أن فوز قطر بتنظيم المونديال والذي اعتبره "حدثاً صادماً"، جاء نتيجة مزيج من التواطؤ وخرق قواعد الفيفا والضغط السياسي الذي مورس على عضو اللجنة التنفيذية ميشيل بلاتيني.

ولم يقرأ أحد من اللجنة التنفيذية التقرير المفصّل عن الدول المرشحة لاستضافة كأس العالم "لأنهم بالفعل قرروا مسبقاً اختيار قطر؟" حسب بلاتر.

وأوضح أنه "إذا كنا قد قرأنا التقارير بعناية، كنا سنجد أنه من غير الممكن أن يقام كأس العالم في قطر".

وقال بلاتر إن بلاتيني اتصل به ليخبره بأنه اضطر لتغيير تصويته في اللحظة الأخيرة بعد مأدبة غداء عام 2010، مع الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وولي العهد القطري آنذاك تميم بن حمد.

وتابع بالقول:" لا أعرف ولا أريد أن أعرف ما إذا كانت هناك علاقة بين فوز قطر باستضافة كأس العالم وما حدث بعد ذلك"، لكنه أيضاً لفت في كتابه أن القطريين أنفقوا مليارات الدولارات في فرنسا على عقد لشراء طائرات وصفقة لشراء نادي باريس سان جيرمان لكرة القدم.

وكان بلاتر قد كشف قبل أيام عن معلومات في "الملف الأسود" لقطر في تنظيم المونديال، مشيراً إلى "تدخلات سياسية" من رئيس دولة أوروبية ساعدت في حصول الدوحة على تنظيم كأس العالم 2022، بحسب تغريدة له ذكرت أيضاً اجتماعا تم بين بلاتيني وساركوزي، لكن في الكتاب أوضح الرئيس السابق للفيفا أن أمير قطر الحالي حضر اللقاء أيضاً.

وكالات