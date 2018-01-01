مقتل وإصابة 150 من قوات التحالف في الساحل الغربي لليمن

جهينة نيوز

قالت وزارة الدفاع في حكومة الإنقاذ اليمنية بالعاصمة صنعاء: إن وحدات متخصصة من الجيش واللجان الشعبية نفذت عملية نوعية بناء على معلومات استخباراتية عن طريق استدراج قوات العدو إلى نقطة مميتة تم الإعداد لها مسبقاً في محيط مدينة الدريهمي الواقعة جنوب محافظة الحديدة غربي اليمن، ثم اختراق صفوفهم.

وأضاف البيان أن العملية نتج عنها مصرع وإصابة واستسلام ما يزيد عن 150 من قوات التحالف، بينهم قيادات هامة، ووقوع كتيبة وأعداد متفرقة من قوات الغزاة في الحصار المميت في عدد من النقاط التي حاولت الفرار إليها بشكل عشوائي نتيجة الإرباك الذي ساد قوات العدو، كما أن الجيش واللجان الشعبية، تعاملوا في بداية العملية مع مدرعات العدو وأطقمه العسكرية بأسلحة مناسبة، دمرت 10 آليات عسكرية بمن عليها.

وأوضح البيان أن قيادة الجيش واللجان الشعبية إذ تؤكد نجاح هذه العملية في صورة من صور التكتيكات العسكرية، التي تتعامل وفقَ لها مع قوات "الغزو والاحتلال في الساحل الغربي".. فإنها ستواصل العمل بمختلف التكتيكات العسكرية البرية والبحرية والجوية المسنودة بالمجتمع المحلي من أبناء محافظة الحديدة، وأبناء سهل وساحل تهامة الأحرار على امتداده من بابِ المندب وحتى أقصى الشمال اليمني، حتى يتحقق النصر لليمن.

كما رحبت قيادة الجيش واللجان الشعبية بالانسحابات المتوالية لأبناء المحافظات الجنوبية، المشاركين في صفوف العدوان من جبهة الساحل الغربي، بعد انكشاف أجندة العدوان الذي ورطهم في أعماله، التي تستهدف اليمن والشعب اليمني.