أجواء حفل الفنان ملحم زين في اليوم الرابع من مهرجان ليالي قلعة دمشق

الأحد, 5 آب 2018 الساعة 22:47 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

أجواء حفل الفنان ملحم زين في اليوم الرابع من مهرجان ليالي قلعة دمشق


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