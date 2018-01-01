بإمكان السوريين الحصول على فيزا سياحية إلى الإمارات.. لكن بشروط!

جهينة نيوز

أعلنت إحدى وكالات السفر في عجمان، البدء بمنح السوريين تأشيرات سياحية (فيزا) إلى دولة الإمارات، وستتولى كفالة المسافرين، على أن يتم تسليم سمة الدخول بمدة لا تتجاوز 4 أيام.

وأكدت الوكالة التي نشرت الإعلان، البدء بمنح التأشيرات السياحية للسوريين ومن في حكمهم (فلسطينيو سوريا)، حيث ستكون التأشيرات للإناث السوريات دون شروط، لكن بالنسبة للذكور فيشترط أن يكونوا فوق الـ45 أو تحت الـ11 عاماً.

وأشارت الوكالة إلى أن التكاليف تبلغ 4 آلاف درهم للفيزا التي مدتها شهر (حوالي نصف مليون ليرة سورية)، أما الفيزا لـ3 أشهر فستكون بـ 5 آلاف و500 درهم (أكثر من 650 ألف ليرة سورية)، إلا أنها تختلف بالنسبة لفلسطينيي سوريا، إذ ستزيد الرسوم بمقدار ألف و500 درهم، على حد تعبير موظف في الوكالة، مبررة الاختلاف لصعوبة استخراج التأشيرات وأن تكلفتها في "الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي" كبيرة.

وبالنسبة للشاب الذي لا ينطبق عليه شرط العمر، فبإمكانه التقديم عن طريق قريب له مقيم بالإمارات من الدرجة الثانية، لكن يلزم الكفيل صورة عن عقد المنزل وفاتورة كهرباء وصورة عقد العمل ويجب ألا يقل راتبه عن 5 آلاف درهم، مع حجزه تذكرة ذهاب وإياب، ورغم ذلك فإن نسبة القبول قليلة، بحسب ما أضافته الوكالة.

ومنحت حكومة الإمارات في يونيو عام 2018، إقامة مدتها عاماً لرعايا بعض الدول المقيمين في الإمارات بشكل مخالف، ومن بينها سوريا، حتى تتحسن أوضاعهم المعيشية أو يصبحوا قادرين على العودة لدولهم.