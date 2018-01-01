مصر.. الكشف عن مخطوط أثري عمره نحو 600 عام

جهينة نيوز:

كشفت مصر، الأحد، بعضا من تفاصيل رحلة إعادة مخطوط نادر، عمره نحو 600 عام، إلى دار الوثائق القومية بالفسطاط، بعد سرقته، في سبعينيات القرن الماضي.

ويعد هذا المخطوط من نوادر تراث مصر، ويحمل عنوان "المختصر في علم التاريخ" للمؤلف محي الدين الكافيجي، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية "أ ش أ".

وكان المخطوط معروضا للبيع في مزاد علني بصالة "بونهامز" بالعاصمة البريطانية، قبل أن تنجح سفارة مصر بلندن في استرداده.

وخاطبت دار الكتب والوثائق القومية الجهات المعنية، وأوقفت البيع لحين استكمال إجراءات إثبات الملكية لمصر، التي استغرقت حوالى 5 أشهر.

ومن المقرر أن تعقد وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم مؤتمرا صحفيا، الاثنين، بحضور رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية هشام عزمي، للكشف عن مزيد من التفاصيل.

ويأتي استرداد المخطوط في إطار الجهود التي تبذل لإعادة الموروثات والمقتنيات الثقافية المصرية التي سرقت وهربت من مصر.