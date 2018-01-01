واشنطن تبدأ بمراجعة التجارة التركية المعفاة من الضرائب

جهينة نيوز

بدأت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بمراجعة التجارة التركية المعفاة من الضرائب في أسواق الولايات المتحدة بموجب ما يعرف بنظام «الأفضليات المعمم»، بعد أن فرضت أنقرة رسوماً انتقامية على سلع أميركية قيمتها 1.78 مليار دولار، رداً على رسوم واردات الصلب والألمنيوم الأميركية.

وحسب رويترز، قد تؤثر المراجعة على سلع قيمتها 1.66 مليار دولار تصدرها تركيا إلى الولايات المتحدة واستفادت من برنامج الأفضليات العام الماضي وتشمل السيارات ومكوناتها والحلي والمعادن النفيسة.

وعزا مكتب الممثل التجاري الأميركي إجراء المراجعة إلى بواعث قلق بشأن التزام تركيا بالبرنامج بعد أن استهدفت سلعاً أميركية فحسب وليس من دول أخرى.