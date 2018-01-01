كروس أفضل لاعب في ألمانيا عام 2018

جهينة نيوز

فاز توني كروس لاعب وسط ريال مدريد ومنتخب ألمانيا بجائزة أفضل لاعب ألماني لعام 2018، في استفتاء صحيفة "كيكر"، الذي يشارك فيه ممثلو وسائل الإعلام الألمانية.

وحصد كروس 185 صوتاً من أصل 475 متقدماً على نيلس بيترسن لاعب فرايبورغ، الذي حصل على 39 صوتاً، ونالدو لاعب شالكه الألماني، الذي حصل على 38 صوتاً.

ويعتبر توني كروس نقطة الضوء الوحيدة في كرة القدم الألمانية هذا العام حيث توّج مع رفقة ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا، فيما خرج المنتخب الألماني من الدور الأول في كأس العالم روسيا 2018، وسجل توني كروس هدف الفوز للمانشافت في مرمى السويد بطريقة رائعة.

وكالات