سلاح الجو يدك إرهابيي «داعش» في بادية السويداء والمدفعية توقع قتلى من «النصرة» بريف حماة الشمالي

جهينة نيوز

نفذ سلاح الجو في الجيش العربي السوري اليوم غارات مركزة على تحركات وآليات لإرهابيي “داعش” على جهة منطقة الكراع وبئر قنيان وصنيم الغرز على عمق نحو 30 كم شرق قرى ريف السويداء الشمالي الشرقي، ما أسفر عن القضاء على عدد من إرهابيي التنظيم التكفيري وإصابة آخرين وتدمير آليات وذخائر كانت بحوزتهم.

ويتخذ إرهابيو تنظيم “داعش” من منطقة البادية شمال شرق السويداء حيث توجد آخر تجمعات للتنظيم التكفيري في جنوب سورية منطلقاً لهجماتهم الإرهابية والاعتداء على القرى والتجمعات السكنية بريف السويداء من الجهتين الشرقية والشمالية الشرقية.

كما نفذت وحدات من الجيش العربي السوري رمايات مدفعية وصاروخية على أوكار وخطوط إمداد تنظيم جبهة النصرة والمجموعات الإرهابية المرتبطة به في قرى زيزون والزيارة والزكاة والأربعين والجنابرة بالريف الشمالي، أسفرت عن تدمير مقرات للإرهابيين وقطع بعض خطوط إمدادهم وإيقاع قتلى بين صفوفهم عرف منهم تيسير العيسى.