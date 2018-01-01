ما هي الصفقة التبادلية بين مانشستر يونايتد وتشيلسي التي ستتم من دون دفع أموال؟

جهينة نيوز

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن اقتراب حدوث صفقة تبادلية بين مانشستر يونايتد وتشيلسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، إذ أكدت صحيفة "ديلي ميل" أن توتر العلاقة بين الفرنسي أنتوني مارسيال لاعب فريق مانشستر يونايتد، ومديره الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، أدت إلى اقتراب رحيل اللاعب الفرنسي عن صفوف الشياطين الحمر.

وأوضحت أن مورينيو يريد التخلص من الفرنسي البالغ من العمر 22 عاماً، كما أنه يريد التعاقد مع البرازيلي ويليان، لاعب تشيلسي، خلال الفترة الجارية.

وذكرت أن مورينيو كان يريد ضم ويليان، منذ بداية سوق الانتقالات الجاري، لكن إدارة الشياطين الحمر فشلت في حسم الصفقة لصالحها، بعد تدخل برشلونة.

وأضافت الصحيفة أن مورينيو يريد إدخال مارسيال في الصفقة، حيث يضم تشيلسي اللاعب الفرنسي بينما يحصل الشياطين الحمر على خدمات ويليان.

وأشارت إلى أن قيمة كل من ويليان ومارسيال تصل إلى 75 مليون جنيه إسترليني، لذلك ستتم الصفقة بين الطرفين، بدون دفع أي أموال.