مجلس الوزراء يقر إحداث هيئة تنسيق لعودة المهجرين

الأحد, 5 آب 2018 الساعة 19:06 | شؤون محلية, أخبار محلية

مجلس الوزراء يقر إحداث هيئة تنسيق لعودة المهجرين

جهينة نيوز

أقر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت اليوم الأحد بإحداث "هيئة تنسيق لعودة المهجرين في الخارج" إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها"، وذلك من خلال تكثيف التواصل مع الدول الصديقة لتقديم كل التسهيلات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعودتهم وتمكينهم من ممارسة حياتهم الطبيعية ومزاولة أعمالهم كما كانت قبل الحرب.

وشهدت سوريا في الشهر الماضي عودة مهجرين سوريين من الأردن ولبنان ، وإقامة القوات الروسية في سوريا في أكثر من موقع مراكز استقبال للمهجرين السوريين من مختلف دول العالم لتمكينهم من العودة إلى سوريا.


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